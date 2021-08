"Aveva mal di stomaco", 13enne muore in una baracca di Roma

Tragedia ieri alle 21 in una baracca all’interno di un insediamento in via Melibeo in zona La Rustica, alla periferia di Roma. Un 13enne, di origine bulgara, dopo aver accusato un mal di stomaco nel pomeriggio, è morto all’interno di una baracca in cui alloggiava con la sua famiglia. Secondo quanto emerso, l’adolescente, che si trovava insieme ai genitori, sarebbe deceduto dopo essersi addormentato. A dare l'allarme al 118 i genitori.

All’arrivo dei soccorsi era il ragazzino era sdraiato su un lenzuolo. Sul posto la polizia. I genitori avrebbero raccontato che da ieri pomeriggio aveva mal di stomaco e vomito. Sembra che un mese fa sia stato ricoverato per appendicite. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato San Basilio.

La salma è stata affidata al medico legale per l’esame necroscopico.

