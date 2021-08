Incidente sul lavoro a Trinità, in provincia di Cuneo, dove un uomo di 70 anni è stato incornato da un toro. La vittima è stata trasportata dall’ambulanza del 118, in codice rosso, all’ospedale di Cuneo. Secondo i medici le condizioni del 70enne sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata