Precipita per 10 metri in un fiume, gravissimo ragazzino

E’ ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Parma il ragazzino di 17 anni che intorno alle 5 di stamattina è precipitato per oltre 10 metri, lungo una scarpata sul torrente Trebbia. Il ragazzo, piacentino, stava camminando con un gruppetto di amici lungo la strada statale 45 che costeggia fiume Trebbia, alle porte di Bobbio.

Qui, per cause in corso di accertamenti da parte dei carabinieri, è caduto sul greto del fiume, andando a sbattere contro i sassi. Subito gli amici hanno allertato il 118 e sul posto sono arrivate ambulanze, squadre del Soccorso Alpino con l’elicottero decollato da Brescia e i Vigili del Fuoco. La zona era impervia, rendendo difficili le operazioni per raggiungere il ragazzo e il suo recupero. L’elisoccorso ha sbarcato i sanitari con il verricello: hanno stabilizzato e recuperato il giovane per poi trasportarlo in codice rosso in ospedale.

