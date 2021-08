Tutti pazzi per il gelato al gusto... Green Pass. Ecco il dessert più frizzante dell'estate

"Non hai il Green Pass? Allora vieni dal Morino". A Prato, in Toscana, una gelateria ha fornito la risposta su quale sapore possa avere il Green Pass.

Mentre lungo tutto lo Stivale ci si parla e ci si interroga sull'uso del certificato verde, sulla sua validità ed utilità, su come e dove usarlo, a Prato hanno deciso di fare sul serio e di proporre alla clientela il nuovo gusto estivo al sapore di Green Pass.

"Il gusto green pass non ha nessun effetto collaterale se non quello che ti venga voglia di fartene una seconda, una terza o una quarta dose", si legge in un post su Facebook sulla pagina dell'attività commerciale. Un gusto "fresco, fatto con il lime, lamenta ed il rum per questa estate così calda".

E l'idea proposta dalla gelateria pratese è andata letteralmente a ruba: "Ne vendiamo 5 kg al giorno", così i proprietari che non si aspettavano questo boom nonostante siano molto attenti alle idee originali e alle novità mese per mese.

© Riproduzione riservata