Coronavirus in Italia, 4.168 nuovi casi. Aumentano le vittime: 44

Sono 4.168 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.923, con un calo quindi di 1.755 unità. Sono invece 44 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 23 di ieri.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono 101.341: ieri 175.539. Il tasso di positività è del 4,11%, in aumento rispetto al 3,3% di ieri.

Sono 485 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 45. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.928, rispetto a ieri sono 158 in più.

Gli attualmente positivi sono 135.555 (+617 nelle ultime 24 ore), 4.224.429 i dimessi/guariti da inizio emergenza (+3.505). Le persone in isolamento domiciliare sono 131.142.

La regione che oggi segna il maggior numero di nuovi casi è la Sicilia con 1.121, seguita dall’Emilia Romagna con +558, dalla Toscana con +434, dal Lazio con +348, dal Veneto con +331, dalla Sardegna con +311. La Valle d’Aosta è l’unica regione con zero nuovi casi.

© Riproduzione riservata