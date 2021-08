Violenza reiterata sulla compagna, arrestato 54enne a Gioia del Colle nel Barese

Un 54enne di Gioia del Colle, in provincia di Bari, è stato arrestato dai carabinieri dopo l’ennesimo caso di violenza nei confronti della convivente. L’arresto per maltrattamenti in famiglia è avvenuto in flagranza di reato, in applicazione delle norme previste dalla legge 'Codice rosso'. Da quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo, già da tempo, aveva comportamenti aggressivi nei confronti della compagna: lo scorso maggio era stato denunciato a piede libero dai militari per maltrattamenti in famiglia, a seguito di vessazioni e percosse ai danni della convivente che si protraevano da circa un anno. Ieri l’ennesimo grave episodio, probabilmente per motivi di gelosia.

