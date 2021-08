Atleta ceco cade e muore durante una corsa in montagna

Tragedia alla Tds ("Sulle tracce dei Duchi di Savoia)", gara che si svolge su un percorso di montagna che collega la Valle d’Aosta alla Savoia. Un corridore ceco ha perso la vita dopo essere caduto nella discesa del Passatore di Pralognan al km 62,3. La squadra di soccorso presente in cima al colle era intervenuta sul posto subito, l’intervento è stato completato da un soccorso eliportato ma non è bastato a salvargli la vita. L’identità dell’atleta per il momento non è stata resa nota. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, con gli organizzatori che avevano deciso di neutralizzare la corsa al Passatore di Pralognan.

© Riproduzione riservata