Bimba di due anni precipita dal balcone a Sassari: è in gravi condizioni

Lotta tra la vita e la morte una bimba di soli due anni che lunedì pomeriggio è precipitata dal balcone di casa al secondo piano in una via non lontana dal centro di Sassari. La piccola dopo l’incidente è stata soccorsa e trasportata in ospedale con un grave trauma cranico ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e anche dopo l’operazione la piccola non ha risposto positivamente a causa dell’edema cerebrale che non si è ridotto come sperato. Le speranze per la piccola sono appese a un filo: se non ci saranno sviluppi entro poche ore non si potrà più fare nulla per tenerla in vita.

L’incidente è avvenuto lunedì intorno alle 15 mentre, sfuggita per un attimo al controllo dei genitori, la piccola si è diretta in terrazzo e mentre giocava sembra si sia arrampicata alla ringhiera forse salendo su un piccolo sgabello. La bimba ha perso l’equilibrio ed è precipitata nel vuoto. Il rumore dell’impatto è stato avvertito subito dai genitori. Il padre si è precipito nel cortile dello stabile dove si trovava la figlia. Immediata la chiamata al 118 e la corsa in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e la scientifica per analizzare la scena di quella che è apparsa fin da subito come una tragica fatalità.

© Riproduzione riservata