Un 21enne di Gioia del Colle (Bari) è morto in un incidente stradale in via dei Pauceti, alla periferia della città. La vittima, Anthony Gemmati, era a bordo della sua moto di grossa cilindrata che nel tardo pomeriggio di ieri si è scontrata con una Fiat Punto guidata da una donna, rimasta ferita e ricoverata all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.

Il motociclista è stato soccorso dal 118 che ha tentato di rianimarlo, ma era già deceduto. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri e la polizia stradale. I due mezzi, stando ai primi rilievi, viaggiavano in direzioni opposte e quindi l'impatto è stato frontale.

