Va a fare la spesa al centro commerciale, il barboncino muore in auto sotto il sole

La padrona va a fare la spesa al centro commerciale, il barboncino muore dal caldo chiuso in auto. E' successo ad Oristano, al parcheggio del centro commerciale Porta Nuova. I fatti risalgono a due giorni fa. La donna ha lasciato senza farsi scrupolo il cagnolino nell'auto, intorno all'ora di pranzo, quando le temperature sono più alte. Ad accorgersi del cagnolino in difficoltà, alcuni passanti, che lo hanno visto arrampicarsi allo specchio, alla disperata ricerca di aria. Era chiaramente in difficoltà. E' stato fatto un primo annuncio nel centro commerciale ma quando la donna è uscita era già troppo tardi. La cagnolina aveva già perso i sensi a causa di un infarto. Ora l'Enpa invierà una relazione alla magistratura su quanto accaduto.

