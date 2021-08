Coronavirus, ok del Cts al Green pass valido 12 mesi. Vaccini: 60-79enni protetti al 97%

Il Comitato tecnico scientifico (CTS) ha dato oggi parere positivo, si apprende da fonti sanitarie, alla proposta di prolungamento della scadenza del Green pass da 9 a 12 mesi.

Dati Iss sui vaccini: "60-79enni protetti al 97% da terapie intensive e morti"

Efficacia del 95% per i ricoveri (rispetto ai non vaccinati), 97,1% per le terapie intensive (rispetto ai non vaccinati) e 97,4% di efficacia per i decessi (rispetto ai non vaccinati) nella fascia di età 60-79 anni. Così l'Istituto superiore di sanità sull'aggiornamento dei dati sull'efficacia vaccinale.

L’Iss ricorda che l’efficacia del vaccino misura la riduzione proporzionale del rischio di osservare un certo evento tra le persone vaccinate, ovvero equivale alla riduzione percentuale del rischio di osservare un certo evento tra le persone vaccinate rispetto alle persone non vaccinate.

Rezza: "Aumenta occupazione posti area medica e intensive"

«Cresce ancora anche se di poco l'incidenza dei casi Covid e arriva a 77 per 100 mila abitanti mentre tende a diminuire l’Rt a 1.01 appena al di sopra dell’unità. Aumenta purtroppo l’occupazione dei posti in area medica al 7,1 e di terapia intensiva e al 5,4% e alcune regioni sono avvicinati alla soglia critica o l’hanno superata come la Sicilia. È importante continuare con grande intensità la campagna di vaccinazione e continuare anche a mantenere dei comportamenti individuali ispirati alla prudenza": lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza commentando i dati del Monitoraggio.

Draghi: "Vaccino a 60% popolazione Paesi ricchi,1,4% in poveri"

"Nei paesi ad alto reddito quasi il 60% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, mentre in quelli a basso reddito tale cifra è solo pari all'1,4%." Lo ha sottolineato il premier Mario Draghi intervenendo in videocollegamento al G20 'Compact with Africa'.

Scuola, ministro Bianchi: "Oltre il 90% del personale della scuola è vaccinato"

«Oltre il 90% del personale della scuola è vaccinato. I dati diffusi dalla Struttura del Commissario Figliuolo testimoniano il senso di responsabilità del nostro settore per la ripresa di #settembre. Anche da ragazze e ragazzi sta arrivando un segnale di fiducia. Andiamo avanti». Lo afferma con un tweet il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

