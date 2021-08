Anche Mahmood tra gli inquilini del grattacielo di Milano devastato dall'incendio

A vedere le immagini che dal pomeriggio giravano sul web, sembra un miracolo che in serata non risultino vittime o feriti, né dispersi. Intorno alle 17.30, per cause ancora da accertare, è scoppiato un incendio nei piani alti della Torre dei Moro, un palazzo residenziale di 16 piani in via Antonini 32-34, nella zona Sud di Milano. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto l’intera facciata dell’edificio, e si è alzata una colonna di fumo nero. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco. Saranno 15 i mezzi impiegati, con oltre 50 pompieri. Sono invece 17 le ambulanze più l’elisoccorso. L’Areu ha allestito un presidio medico avanzato sul posto, che per fortuna non dovrà occuparsi di intossicati o feriti, né tantomeno saranno necessari ricoveri in ospedale. "Fiamme sotto controllo, le nostre squadre stanno avanzando dall’interno verso i piani superiori dell’edificio", fanno sapere su Twitter i vigili del fuoco intorno alle 20.

Alloggeranno in albergo, alcuni nella zona Bovisa, a nord di Milano, gli evacuati dal grattacielo. Tra gli abitanti dell’edificio anche il cantante Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo nel 2019. Da quanto si apprende è stato tra i primi a uscire dall’edificio in fiamme e sarebbe al sicuro. Tra le prime immagini sul web dell’incendio del grattacielo ci sono state quelle di una diretta Instagram di circa 20 minuti di Morgan. Il musicista e cantautore vive nei pressi del palazzo che ha preso fuoco, e con la sua diretta mostra la densa colonna di fumo nero che si sprigiona dall’edificio. Morgan insieme ad altre persone si è allontanato dalla zona, in apprensione per quanto stava accadendo. "Stavamo in casa ed è scoppiato un incendio in un grattacielo a Milano, una cosa assurda, allucinante", dice Morgan nel video, e spiega: "Noi siamo nella casa di fianco. Una scena incredibile, fiamme altissime. Non ho preso neanche le chiavi di casa, ho sentito il calore in casa e son scappato".

