Monforte, panico in banca: rubano il bottino e aggrediscono il cassiere

Paura per una rapina in banca (filiale di Intesa San Paolo) a Monforte Marina. Intorno alle 14,30 di oggi, in base a una prima ricostruzione, due uomini che hanno raggiunto la succursale in sella a un ciclomotore hanno poi fatto irruzione all'interno. A quanto pare, il cassiere in servizio è stato aggredito, tant'è che le sue urla si sarebbero sentite in tutto il palazzo. I due sono quindi fuggiti dopo aver preso il bottino. Giunti sul posto, i carabinieri stanno ancora effettuando tutti i rilievi del caso. Indagini quindi in corso.

