Presto nel bollettino Covid i dati dei non vaccinati separati da quelli dei vaccinati

Sarà previsto un bollettino a parte con i dati riguardanti contagi, decessi e ricoveri dei non vaccinati per avere un quadro della situazione più evidente di come va avanti la campagna di vaccinazione. È quanto fanno sapere fonti del Ministero della Salute che entro settembre dovrebbe dare il via alla diffusione del nuovo resoconto quotidiano, come riferisce il quotidiano Il Messaggero. Nel giro di qualche settimana le Regioni invieranno a Roma tutti i dati in loro possesso separandoli per vaccinati e non vaccinati, come già fanno Campania, Sicilia e Veneto, che monitorano separatamente i dati per le due categorie.

«Diventa sempre più marcata la distanza - aferma la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini - tra la realtà del Covid e quella virtuale dei no vax. L’Oms, preoccupata per il rallentamento delle vaccinazioni in Europa, lancia l’allarme su un possibile aumento esponenziale dei decessi nei prossimi mesi, mentre l’offensiva dei no pass non accenna a diminuire e assume connotati sempre più violenti. Occorre prevenire e reprimere, ma anche e soprattutto sensibilizzare gli ultracinquantenni indecisi. Per questo va accelerato il piano del ministero della Salute di varare un bollettino Covid a parte per i non vaccinati, che renda più chiari i rischi e le conseguenze sanitarie, spesso gravissime, per chi continua a seguire le fake-news invece di ascoltare la scienza».

