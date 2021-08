Reggio, la promessa di Brunetti: «Dall’emergenza rifiuti si esce così»

«Il sistema di raccolta dei rifiuti in città vive una fase di evoluzione che lo porterà gradualmente, da qui ai prossimi mesi, a un nuovo assetto organizzativo e gestionale. Non solo l'ingresso del nuovo gestore – spiega l'assessore comunale all'Ambiente, Paolo Brunetti –, ma una rimodulazione ragionata del servizio che tiene conto delle criticità attuali e amplia il quadro dei servizi al cittadino. Il cambiamento che l'amministrazione Falcomatà ha introdotto con il porta a porta è servito a diffondere e radicare nella cittadinanza la cultura della raccolta differenziata che, ricordiamolo sempre, è un percorso obbligato, imposto dalla legge e dagli indirizzi comunitari e dal quale non si torna più indietro».

«Oggi abbiamo davanti altre sfide ugualmente impegnative per superare il momento di difficoltà che la città attraversa e tornare in tempi brevi alla normalità – assicura Brunetti – . Ma affinché ciò accada serve che l'intera filiera torni a essere virtuosa, a cominciare dal regolare funzionamento degli impianti che sono di competenza regionale, al sistema di raccolta e gestione dei rifiuti e fino al comportamento attento e consapevole del cittadino».

