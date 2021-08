Domani "No Green pass" in 54 stazioni ferroviarie per "bloccare i treni"

Le forze dell’ordine hanno già avviato una serie di controlli e presidi nelle principali stazioni ferroviarie italiane dove per domani, primo settembre, è stata lanciata l’iniziativa No Green pass con l’intento di bloccare il traffico ferroviario in occasione dell’entrata in vigore dell’obbligo del certificato verde per viaggiare sui mezzi pubblici.

Intanto è stata preannunciata anche un’altra iniziativa per il 2 settembre con presidi davanti alle sedi delle Regioni contro «il passaporto schiavitù, contro gli obblighi vaccinali».

L’appuntamento del primo settembre, invece, è stato dato per le 14.30 davanti a 54 stazioni ferroviarie delle principali città italiane: «Si entrerà e si rimarrà fino a sera» si legge nell’invito diffuso sul canale social Telegram 'Basta dittaturà, con oltre 40mila iscritti, «non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno».

L’invito che circola sui social sottolinea che l’evento è «organizzato dal popolo autogestito, pacifico».

Il Viminale ieri, con il ministro Luciana Lamorgese, ha assicurato massima attenzione sottolineando che verrà garantita come sempre «la libertà di manifestare pacificamente nel rispetto delle regole ma non saranno ammessi atti di violenza e minacce». Tra le stazioni dove il movimento No Green pass si è dato appuntamento figurano quella della Tiburtina di Roma, di Porta Garibaldi a Milano, Porta Nuova a Torino, Piazza Garibaldi di Napoli.

La galassia dei "No Green pass" si è resa protagonista negli ultimi giorni di episodi di violenza contro le forze dell’ordine e contro quei giornalisti che stavano riprendendo le diverse iniziative di protesta. Non sono mancate minacce a medici come quelle denunciate dal virologo Fabrizio Pregliasco, che è stato preso di mira con telefonate sul proprio cellulare, o dell’infettivologo Matteo Bassetti che è stato minacciato e inseguito fin sotto la sua abitazione.

Nel canale Telegram "Basta dittatura" si diffondono indirizzi mail, numeri di telefono e indirizzi di abitazione di medici famosi invitando gli iscritti a "tempestarli di messaggi": «Scrivete tutti gli indirizzi delle case - si legge nella chat - numeri di telefono che conoscete di tutti i ministri, tutti i capi di partito, cosiddetti virologi criminali, tutti i presidenti di regione, Figliuolo, giornalisti più criminali».

Tra gli ultimi messaggi si invita a «inondare di messaggi», cosiddetti shitstorm, anche le mail del presidente del consiglio dei Ministri e di diverse sigle sindacali. «I 3 sindacati principali italiani fanno incontri con il governo per imporre il passaporto schiavitù a tutti i lavoratori e dichiarano che non hanno nessuna contrarietà - scrivono nella chat - basta che la responsabilità non ricada su di loro, per non perdere tessere paganti, facendo gli interessi degli oligarchi. Inondiamoli di messaggi e di disdette delle tessere sindacali».

Quello dei No Green pass è un movimento molto composito e per questo con numerosissime anime. Si va da esponenti dei centri sociali fino ad arrivare all’estrema destra di Forza Nuova. Un movimento che spesso coincide con quello che era rappresentato dai 'No Vax'.

A Roma gli incidenti in piazza del Popolo di sabato 28 agosto, hanno visto per protagonisti ancora esponenti del gruppo di estrema destra Forza Nuova, con in testa Giuliano Castellino nel tentativo di muovere il corteo verso Montecitorio.

Il corteo si è poi diretto verso il quartiere Prati dove, nei pressi di viale Mazzini, è stata aggredita una giornalista di Rainews 24 mentre riprendeva con il cellulare i manifestanti e chiedeva loro i motivi della protesta.

L'ultima aggressione è avvenuta questa mattina davanti al ministero dell’Istruzione di viale Trastevere a Roma ai danni di un videomaker di Repubblica nel corso di un sit-in contro il Green pass obbligatorio per il personale scolastico. Nei giorni scorsi a protestare contro il green pass ci sono stati anche rappresentanti del personale sanitario. La vaccinazione per questa categoria, infatti, costituisce per legge un requisito essenziale all’esercizio della professione sanitaria e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Dalle piazze nelle ultime settimane sono emersi apprezzamenti per la plasmaterapia contro il coronavirus portata avanti da Giuseppe De Donno, il pneumologo morto lo scorso luglio. In alcuni cartelli esposti dai manifestanti si chiede di sapere «la verità per la morte di De Donno».

A fare da aggregatore sui social c'è anche il gruppo Facebook IoApro, nato contro le chiusure imposte a esercenti e ristoratori durante il loockdown e che dallo scorso autunno ha organizzato diverse manifestazioni a Roma contro la «dittatura sanitaria» e contro norme definite «liberticide e anticostituzionali, deleterie per l’economia e la società».

Tra gli altri gruppi a partecipare alle proteste di piazza contro il green pass si trova anche il movimento di sinistra 'Fronte del dissensò, che oltre a chiedere «la fine immediata dello stato d’emergenza» e il ripristino «dello Stato di diritto le libertà e i diritti costituzionali» sostiene anche una moratoria «sul 5G contro il capitalismo della tecno-sorveglianza». Nella galassia 'No Green pass' c'è anche il movimento 'Primum Non Nocerè che ha organizzato per il 4 settembre una iniziativa di protesta in piazza del Popolo a Roma insieme agli studenti universitari.

Altra sigla che si trova tra quelle che hanno aderito alle manifestazioni contro il Green pass quella del Movimento 3 V, da sempre contro i vaccini in generale e che sul proprio sito Internet spiega in 16 punti perchè è contrario alla vaccinazione contro il Covid 19.

