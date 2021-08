Far West sull'autostrada Napoli-Salerno, speronano auto per rapina e picchiano occupanti: tre arrestati

Hanno speronato una vettura per compiere una rapina, ma sono stati arrestati. Domenica notte gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Angri sono intervenuti nei pressi del casello di Castellammare di Stabia della A3 Napoli-Salerno per la segnalazione di un incidente stradale con feriti. Gli agenti hanno trovato un’auto con a bordo due persone spaventate e ferite, che hanno raccontato loro come tre uomini a bordo di una vettura avevano speronati la loro macchina, li avevano costretti a fermarsi per poi picchiarli con una catena e derubarli.

Chiamato il 118 per curare le vittime, la polizia ha iniziato le indagini partendo dalla loro descrizione dei rapinatori, rintracciati poco dopo nelle rispettive abitazioni. D.M., A.S. e R.D.M., rispettivamente di 27, 19 e 30 anni, sono stati arrestati per rapina, lesioni aggravate, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

© Riproduzione riservata