Vaccini, aggressioni a Bassetti: "Ho presentato 70 denunce, lo Stato intervenga"

«Il mio aggressore è stato denunciato direttamente dalla polizia, e anche da me: è la settantesima denuncia che presenta il mio avvocato». Lo dice intervistato da 'Il Corriere della Sera" e 'La Stampà, Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive all’Ospedale San Martino di Genova, vittima di un’aggressione davanti al portone di casa. «Ero appena rientrato con mia moglie e i miei figli da una breve vacanza in Sardegna - racconta -. Sono uscito per comperare certi piccoli sigari che ogni tanto fumo. Sto per rientrare e vedo su di me uno sguardo di persona che mi riconosce. Ha cominciato a ricoprirmi di insulti e mi urlava: «I vaccini fatteli tu», «Ti ammazzo».

Bassetti ha chiamato la polizia. «Quando ha sentito le sirene è corso via, ma è stato subito raggiunto dagli agenti. Ho saputo che si tratta di un uomo di 46 anni che è stato portato in Questura». Il virologo sottolinea di essere stato vittima di minacce e di essere sotto sorveglianza. «Sono iniziate attorno a dicembre dell’anno scorso, quando si sono resi disponibili i vaccini. Io ho sempre assunto posizioni pro vax, come del resto tutti coloro che fanno il mio mestiere e le ho sempre sostenute». Secondo il virologo c'è un escalation di episodi violenti. «Bisogna smetterla di considerare queste persone come un fenomeno folkloristico - sostiene -: oggi ho ricevuto un centinaio tra messaggi e chiamate anonime, hanno messo il mio numero sulle chat Telegram.

È un movimento eversivo e organizzato, la magistratura deve agire, lo dico da cinque mesi».

