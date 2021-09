Draghi: si arriverà all'obbligo del vaccino anti-Covid e la terza dose sarà necessaria

Si arriverà all’obbligo vaccinale, Ema e Aifa permettendo, e alla terza dose? «Sì a entrambe le domande». Risponde così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

Speranza: terza dose del vaccino ? A fine settembre per i fragili

«Sulla terza dose c'è un confronto in queste ore. Si inizierà nel mese di settembre e si partirà con le persone con una risposta immunitaria fragile». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e altri ministri.

L’indicazione «è arrivata da Ema» ed è un punto «su cui già il nostro Cts ha espresso parere positivo» ha precisato Speranza.

Draghi: offensivo pensare Quirinale come altra possibilità

E’ offensivo pensare al Quirinale come un’altra possibilità. Così il premier Mario Draghi, rispondendo alla eventualità di una tentazione di pensare di andare al Quirinale a causa delle tensioni nella maggioranza. «Trovo un pò offensivo parlare del Quirinale come un’altra possibilità, dire 'ha tante cose da fare, perchè non fa anche quellà. E anche un pò offensivo verso il presidente della Repubblica. Ma a parte l’offensivo, non vedo la fine. Vedo una coalizione con le sue divergenze, ci sono provenienze politiche, culturali, personali, professionali nella maggioranza e nel governo. Il governo va fondamentalmente molto d’accordo nei suoi membri e il Parlamento ha fatto uno straordinario lavoro e continua a farlo. Non vedo nessun disastro all’orizzonte e non mi preoccupo per me stesso di sicuro», ha osservato Draghi.

Draghi: Lamorgese? Lavora bene. Incontrare Salvini? Se vorrà

«Secondo me Lamorgese ha lavorato molto bene. I numeri di quest’anno non sono spaventosi, ci sono stati anni molto peggiori». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa parlando del tema dell’immigrazione e delle critiche della Lega al responsabile del Viminale. Un incontro con Salvini e la ministra Lamorgese? «Bisogna chiedere a lei, ma secondo me dovrebbe essere un chiarimento interessante, in cui la ministra e Salvini possono esprimere i loro pareri e ciò che non va. Ma ciò che non va raffrontato a 4-5 anni fa, non certo all’anno della pandemia dove si è fermato tutto, anche i migranti», ha risposto il premier ad una domanda dei giornalisti sulla possibilità di un vertice a tre. «Magari non in televisione o in streaming...», ha aggiunto.

