Coronavirus in Italia, positivi in calo: 6.157. Le vittime sono 56

Nuovo calo dei casi Covid in Italia. È quanto si evince dal bollettino del ministero della Salute, secondo il quale i nuovi positivi sono 6.157 (in calo rispetto ai 6.735 di ieri). Alto il numero dei tamponi processati, 331.350 (ieri sono stati 296.394), con il tasso di positività che cala significativamente all’1,85% (ieri al 2,2).

A scendere lievemente sono anche i decessi, 56 (-2). I guariti sono 6.086, gli attualmente positivi si incrementano di poche unità, 14 per l'esattezza, toccando il numero totale di 137.039.

Sono 569 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 53. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.204, si tratta di 40 persone in più rispetto a ieri.

