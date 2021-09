Covid, due mesi per dimostrare l'efficacia del farmaco niclosamide contro il danno polmonare.

«È cominciata due mesi fa su alcune centinaia di pazienti e ci vorranno un paio di mesi ancora per dimostrare che funziona, poi potrà essere utilizzato subito». Lo ha riferito il professore del King's College, Mauro Giacca, a margine del festival di giornalismo Link a Trieste, riferendosi alla sperimentazione della niclosamide, il farmaco antiparassitario usato da più di 50 anni per le infezioni intestinali, che sarebbe in grado di bloccare il danno polmonare causato da Covid-19. «Una storia nata a Trieste nel periodo caldo della pandemia - ha ricordato Giacca - quando siamo stati tra i primi al mondo a vedere cosa c'è nei polmoni delle persone che muoiono: la proteina Spike va sulla superficie delle cellule e le fa fondere».

La fase successiva si è svolta a Londra, dove è stato «fatto uno screening di 3.800 farmaci, che sono già approvati per la terapia e si usano per altre indicazioni, per cercare quelli che bloccano la fusione delle cellule», che ha portato a scoprire che la niclosamide è «super efficace». «Ci sono delle aziende in Belgio, Corea e Stati Uniti che stanno facendo delle formulazioni iniettabili e anche degli spray», ha concluso Giacca.

