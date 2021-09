Genova, consegue la patente per conto... di un'altra persona: svelata la truffa

Sostituzione di persona all’esame di guida per la patente: la polizia stradale di Genova ha arrestato in flagranza un 30enne straniero residente a Reggio Emilia che si era presentato in una scuola guida di Sestri Levante per sostenere l’esame al posto di un connazionale. L’arresto è scattato alla luce di numerosi precedenti specifici e per la gravità del fatto, dovuta agli evidenti potenziali rischi relativi alla sicurezza stradale. Il giovane aveva già superato la teoria, ma la polizia si era attivata per smascherare l’imbroglio. Una volta individuato e rintracciato, anche il vero candidato è stato denunciato in concorso per sostituzione di persona.

© Riproduzione riservata