Morterone, sfida a due alle Comunali del paese popolato da appena... 31 abitanti!

Morterone, il più piccolo Comune d’Italia, sprazzo di bellezza ai piedi del monte Resegone in provincia di Lecco, avrà un nuovo sindaco e i 31 abitanti si preparano a una sfida a due all’ultimo voto. «Alla fine ho deciso di non ripresentarmi, so che sono state depositate due liste: una è stata ammessa, l’altra è arrivata in ritardo, ora è stata accettata ma sulla regolarità del deposito dovrà esprimersi la Commissione circondariale» spiega Antonella Invernizzi, 57 anni, insegnante e guida del paese per tre mandati, uno dei quali chiuso in anticipo nel 2011 in seguito a una mozione di sfiducia dell’opposizione.

