Raffineria di Milazzo, Villarosa: "Blocchi degli impianti inaccettabili"

Il deputato Alessio Villarosa ha toccato con mano i problemi che affliggono l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente che dovrebbe monitorare la qualità dell’aria e segnalare eventuali rischi d’inquinamento. Dal confronto con il direttore dell’Agenzia, Antonino Marchese, è emersa l’esigenza di fare chiarezza sull’inquinamento nella Valle del Mela: «Ritengo che sia decisamente incredibile, nel 2021, che una società così importante come la Raffineria di Milazzo per l’economia del territorio, terza nel paese per capacità produttiva, possa ancora subire blocchi agli impianti che poi portano ad un riavvio con conseguente sfiaccolamento, a causa di continui malfunzionamenti elettrici. Non lo ritengo più accettabile per il territorio».

