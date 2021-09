Coronavirus, oggi in Italia cala la curva epidemica ma sale il tasso di positività

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi Covid nelle 24 ore sono 3.361, contro i 5.315 di ieri (ma in questo caso pesano i minori tamponi del lunedì) e soprattutto i 4.257 di lunedì scorso, segno di un trend discendente su base settimanale che prosegue da 7 giorni. I tamponi sono 134.393, 125 mila in meno rispetto a ieri, tanto che il tasso di positività sale dal 2% al 2,5%. I decessi sono 52 (ieri 49), per un totale di 129.567 vittime dall’inizio dell’epidemia. In lieve calo le terapie intensive, due in meno (ieri +3) con 32 ingressi del giorno, e sono 570 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 86 unità (ieri +12), 4.302 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

