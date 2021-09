Grave lutto per Dodi Battaglia, è morta la moglie Paola Toeschi: “Dolore straziante”

«È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia». Con un post sui social Dodi Battaglia ha annunciato la morte della moglie Paola. Paola Toeschi da alcuni anni combatteva con un tumore al cervello: una battaglia che aveva raccontato anche in un libro. «Profondamente addolorati, ci sentiamo vicinissimi a Dodi e alla figlia Sofia in questo dolorosissimo momento per la prematura scomparsa della loro amata Paola. Cara Paola, che tu possa riposare in pace e in serenità eterna», è il messaggio che l'ex compagno di band Roby Facchinetti ha fatto arrivare sempre via social.

