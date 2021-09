Per l'omicidio di Chiara Ugolini fermato un vicino di casa: era intervenuta in lite familiare

Mentre si cerca ancora un vero movente per l’omicidio di Chiara Ugolini (avvenuto a Calmasino, nel Verona), si fa strada, tra le ipotesi, quella che Emanuele Impellizzeri, il 38enne fermato come presunto killer della ragazza covasse un risentimento perché la 27enne, allarmata dalle grida dell’uomo, si era intromessa, qualche giorno prima, in un alterco tra lui e la compagna. E’ tuttavia solo un’ipotesi, su cui dovranno fare chiarezza gli investigatori che si occupano del caso.

Ai quali, Impellizzeri prima del fermo e della confessione, non avrebbe detto nulla sul movente. «Sapevo dove trovarla» ha solo dichiarato il 38enne, che si trovava ai domiciliari, sotto affidamento in prova, per una vecchia condanna. Non è ancora esclusa del resto anche un’altra pista, quella delitto a sfondo sessuale. Impellizzeri era da solo in casa quando è sceso per raggiungere l’appartamento di Chiara.

© Riproduzione riservata