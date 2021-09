Ambiente: l'inquinamento dell'aria causa 6,5 milioni di morti all'anno nel mondo

L’inquinamento dell’aria causa fino a 6,5 milioni di morti in tutto il mondo ogni anno. Lo ha reso noto l’Onu in occasione della "giornata internazionale dell’aria pulita", giunto alla sua seconda edizione. L’appuntamento serve a «unire le forze per chiedere aria pulita per tutte le persone» e a sensibilizzare su «altri grandi problemi come il cambiamento climatico, la salute umana e planetaria e gli obiettivi di sviluppo sostenibile».

L’Organizzazione mondiale della sanità stima che 9 persone su 10 nel mondo respirano aria non conforme agli standard sanitari. La scarsa qualità dell’aria, inoltre, è un problema che ostacola lo sviluppo dei Paesi più poveri dove i livelli di inquinamento atmosferico sono più alti dei limiti stabiliti dalle linee guida della stessa Oms.

© Riproduzione riservata