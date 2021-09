Coronavirus in Italia: 4.720 nuovi casi e 71 vittime. Il tasso di positività scende all'1,5%

Tornano a salire i casi Covid in Italia. I nuovi positivi sono 4.720, contro i 3.361 di ieri (che però era lunedì, giorno di pochi tamponi) ma soprattutto i 5.498 di martedì scorso, a conferma di un trend settimanale in discesa di oltre il 10%.

I test effettuati sono 318.865, ben 184 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende di un punto secco, dal 2,5% all’1,5%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In aumento i decessi, 71 oggi contro i 52 di ieri, per un totale di 129.638 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Si stabilizzano i ricoveri, con le terapie intensive che sono 7 in meno (ieri -2) con 40 ingressi giornalieri, un quarto dei casi in Puglia, e scendono a 563, mentre i ricoveri ordinari sono 5 in più (ieri +86), 4.307 in tutto.

