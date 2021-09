Scuola, 7 studenti su 10 favorevoli al green pass obbligatorio per gli insegnanti

L’obbligo di presentare il Green pass per i docenti è una misura corretta per gli studenti italiani. Sette su dieci si dicono favorevoli, solo per il 21% dovrebbe essere facoltativo, mentre per quasi 1 su 10 è una decisione sbagliata. E’ quanto emerge da un sondaggio del portale Skuola.net, che ha intervistato 1.500 alunni delle scuole superiori, i più colpiti dalla chiusure degli ultimi due anni, ai quali è stato chiesto un parere sull'introduzione dell’obbligo di Green Pass - che attesti l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 oppure l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti - per i docenti e per il personale scolastico, da presentare per entrare all’interno degli istituti.

Gli studenti invece, almeno per il momento, sono stati esentati dal possesso del 'certificato verde'. Ma solo 1 su 4 si dice d’accordo con la decisione, basandosi sulla convinzione che i giovani siano meno contagiosi. Un po' a sorpresa, infatti, su questo scatta una sorta di solidarietà con il corpo insegnante e amministrativo, visto che quasi un terzo dei ragazzi intervistati (31%), alla luce di quanto stabilito, avrebbe esteso l’obbligo di green pass anche agli alunni e un altro 44% avrebbe comunque introdotto una qualche forma di controllo.

