Webuild costruirà il ponte in Norvegia... aspettando Messina

Webuild, il colosso italiano delle costruzioni che fa parte del consorzio Sotra Link, si è aggiudicato il contratto da oltre 1 miliardo di euro (oltre 10 miliardi di corone norvegesi), per la costruzione e la gestione del sistema viario e di ponti definito “RV. 555 Sotra Connection PPP Project” , un sistema costituito da strade, tunnel, ponti e viadotti, da realizzare in Norvegia, nella contea occidentale di Vestland.

Webuild partecipa al progetto con una quota del 35% del consorzio Sotra Link per l'esecuzione dei lavori di progettazione e costruzione, e con una quota del 10% della società di progetto cui capo anche l'attività di Operation & Maintenance. Il financial closing è previsto nel primo trimestre del 2022.

Il contratto porta a 10,6 miliardi di euro il valore totale consolidato dei nuovi ordini che Webuild ha acquisito, ha in corso di finalizzazione o per cui risulta migliore offerente da inizio anno, ea cui vanno aggiunti gli ulteriori 13 miliardi di euro relativi al contratto per la realizzazione della prima linea ferroviaria ad alta velocità in Texas.

Il RV.555 Sotra Connection PPP Project, commissionato dalla Norwegian Public Roads Administration (NPRA), è uno dei progetti prioritari del Paese ed uno dei maggiori progetti da realizzare con la formula del Public-Private-Partnership – PPP , nell'ambito del piano di potenziamento infrastrutturale varato dal Governo norvegese. Prevede la progettazione, costruzione, finanziamento e gestione in regime di concessione di un sistema stradale che include 9 km di autostrada e un ponte sospeso tra Øygarden e Bergen.Il ponte sospeso sarà largo 30 me lungo 900 mt, con piloni alti 144 m. Il sistema viario include anche la realizzazione di 12,5 km di tunnel (inclusi quelli secondari), 19 sottopassi stradali e pedonali, 23 accessi ai tunnel, 22 ponti e viadotti e 14 km di piste pedonali e ciclabili.

Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild, ha dichiarato: “La Norvegia è un mercato di valore strategico per Webuild. Siamo in Norvegia da oltre 15 anni e abbiamo potuto constatare che valori parte del DNA del Gruppo – come l'innovazione, la sostenibilità, l'inclusione – sono elementi fondanti per il Paese che ci ospita. Questa condivisione di valori, insieme alla spinta che il Governo norvegese sta imprimendo agli investimenti in infrastrutture e in digitalizzazione,ci portano a vedere la Norvegia come un partner di riferimento ideale, con cui voler lavorare e dove investire nel lungo periodo".

Webuild è leader mondiale nel settore delle infrastrutture con una presenza in 50 paesi e un track record che include la costruzione di più di 80.000 km di strade e autostrade, lo scavo di oltre 2.000 km di gallerie e la realizzazione di quasi 1.000 km di ponti. Nel settore ponti, il Gruppo Webuild vanta una esperienza accumulata nella costruzione di circa 300 grandi opere stradali e ferroviarie con ponti e viadotti e ha già realizzato opere iconiche come il Ponte di Genova, sfida ingegneristica realizzata in tempi record e in più di un anno di lavoro, oltre il Viadotto skytrain della Sydney Metro Northwest in Australia e il Terzo Ponte sul Bosforo in Turchia, veri e propri simboli di innovazione. L'unico ponte che non è stato concesso di realizzare alle imprese di webuild , nonostante la gara fosse stata appaltata, è quello... sullo Stretto di Messina...

