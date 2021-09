Tragedia funivia Mottarone, i periti costruiscono il modello 3D della cabina

Lunedì la fune, entro un mese la cabina: sono questi i tempi dell’ultima fase dell’incidente probatorio in corso per decisione dei giudici di Verbania, con l’obiettivo di accertare cause, dinamica ed eventuali responsabilità per il drammatico incidente del 23 maggio scorso, quando lo schianto della cabina numero 3 della funivia Stresa-Mottarone costò la vita a 14 persone.

Fase decisiva degli accertamenti tecnici, secondo una tempistica che ieri è stata definita dal summit dei periti e dei legali che si sono riuniti a Verbania dopo due mesi di lavoro sui due aspetti della vicenda, quello ingegneristico-meccanico e quello informatico. E in attesa di poter mettere le mani sui reperti, il collegio dei periti da ieri ha a disposizione anche un modello tridimensionale della cabina, che è stato mostrato per la prima volta nel corso del summit, realizzato mettendo insieme centinaia di foto scattate sul posto. Uno strumento utile per analizzare diversi aspetti dell’impianto, comprese le eventuali difformità rispetto al progetto originario, tema questo di uno dei quesiti posti dal Gip ai tecnici.

