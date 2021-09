Caccia a Graziano Mesina in Sardegna: perquisizioni e posti di controllo a Orgosolo

Non si allenta la stretta dei carabinieri su Orgosolo (Nuoro), dove dalle prime ore di stamane oltre una quarantina di militari ha partecipato a una serie di posti di controllo sulle strade e a perquisizioni in paese nell’ambito delle ricerche di Graziano Mesina, latitante dal 2 luglio 2020.

L’ergastolano, che nel frattempo ha perso il beneficio della grazia, è fuggito dalla casa di una sorella, dove aveva trascorso l’ultimo anno, per evitare una condanna definitiva a 30 anni di carcere per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga.

Preso Raffaele Imperiale: ecco la lista dei latitanti italiani di massima pericolosità Rocco Morabito Francesco Pelle Renato Cinquegranella Attilio Cubeddu Matteo Messina Denaro Giovanni Motisi Raffaele Imperiale Graziano Mesina

All’attività di stamane, estesa anche al circondario di Orgosolo, hanno partecipato carabinieri della compagnia di Nuoro, del Reparto operativo provinciale, delle Squadriglie e dei Cacciatori di Sardegna. Dal comando provinciale di Nuoro ribadiscono che le ricerche non si fermeranno.

© Riproduzione riservata