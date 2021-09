Salerno, sbanda per evitare un cane e si schianta contro un cancello: morto 22enne

Alla guida della propria autovettura, ha provato, senza riuscirci, a evitare un cane che, probabilmente, stava attraversando la strada proprio in quel momento e si è schiantato contro il cancello di un’abitazione. E’ morto sul colpo un giovane di 22 anni che, intorno alle 4 di oggi, stava rientrando a casa da Padula verso Montesano sulla Marcellana (Salerno). L’incidente è avvenuto in via Nazionale, nel comune di Padula. Rilievi affidati ai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per il 22enne non c'è stato nulla da fare.

