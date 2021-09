Meteo, weekend di maltempo sullo stretto di Messina. In Calabria allerta rossa e arancione

Weekend a due facce: oggi, sabato, con ciclone carico di temporali e nubifragi al Sud, domenica con estate settembrina per tutti. In queste ore un vortice ciclonico mediterraneo si sta dirigendo verso la Sardegna per poi raggiungere, nel weekend, il Sud.

Attesi nubifragi e temporali in Sicilia e Calabria

IlMeteo.it avvisa che dopo un venerdì di intenso maltempo in Sardegna, il ciclone responsabile attraverserà le regioni meridionali nella giornata di sabato. Su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia meridionali sono previste precipitazioni abbondanti, spesso sotto forma di nubifragio e temporale con grandine. Rovesci colpiranno anche la Campania, soprattutto la provincia di Salerno e le coste. In Calabria il bollettino della Prot. civile ha diramato l'allerta rossa per sabato 11 settembre nello Jonio catanzerese e cosentino. Allerta arancione nel resto della regione.

Bel tempo sul resto d'Italia

Sul resto d’Italia la nuvolosità sarà diffusa, anche con temporanee coperture del cielo, ma il rischio di pioggia sarà davvero molto basso. Il vortice si allontanerà velocemente dall’Italia nel corso di domenica quando l’alta pressione tornerà a proteggere praticamente tutte le regioni dopo le ultime piogge o temporali mattutini su Calabria e Sicilia.

La giornata di festa trascorrerà sotto il segno del sole e di una rinnovata estate settembrina che dovrebbe continuare anche nei primissimi giorni della settimana prossima.

Le previsioni nel dettaglio

Nel dettaglio, venerdì 10. Al nord: molte nubi al Nordovest, soleggiato altrove. Al centro: intenso maltempo in Sardegna, poco nuvoloso altrove salvo temporali tra ascolano e teramano. Al sud: peggiora in Sicilia e Calabria meridionale con temporali, nubi sparse altrove. Sabato 11. Al nord: cielo spesso molto nuvoloso o a tratti coperto. Al centro: migliora in Sardegna, molte nubi sul resto delle regioni. Al sud: fase di maltempo a tratti molto forte, meno in Campania e sul Gargano. Domenica 12. Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo. Al sud: ultimi temporali forti su Calabria ionica, materano costiero, Sicilia orientale, poi tutto sole. Lunedì e martedì soleggiati, poi cambia tutto.

