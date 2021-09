Covid: 28enne non vaccinata muore dopo il parto a Napoli. Era stata "Mandata a casa"

E’ morta a 28 anni Palma Reale, di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Era incinta, ha contratto il Covid e non era vaccinata: ha partorito all’ottavo mese e poi è morta. E’ accaduto a Napoli dove la giovane donna era ricoverata in terapia intensiva al II Policlinico dal 29 agosto. «Scrivo questo post perchè ho tanta rabbia e spero sarà pubblicato», afferma su Facebook la sorella Maria.

Racconta che Palma «si era recata al pronto soccorso di Caserta per dolori di pancia e difficoltà respiratorie. L’ospedale di Caserta effettua come per prassi un tampone risultato positivo. Cosa succede? Mia sorella viene mandata a casa! Curare a casa una donna incinta con problemi respiratori in atto senza fare una tac, nulla! La situazione degenera subito dopo pochi giorni, ora mia sorella è in gravissime condizioni ricoverata al II Policlinico di Napoli dove in primis hanno fatto nascere il bambino d'urgenza, che per fortuna sta bene».

La sorella va invece in Terapia intensiva intubata, in coma farmacologico «con ventilatori polmonari, un polmone collassato e l’altro molto danneggiato». Una ragazza di 28 anni, «sana, che non ha mai fumato, con 3 bambine che la aspettano a casa e il marito, ora tutti positivi naturalmente. Ditemi voi se questi sono i medici che devono curarci».

Maria Reale ne è convinta: «Mia sorella si poteva prendere in tempo se fosse stata ricoverata! Se fosse stata fatta una lastra ai polmoni. Io non so come andrà a finire e non ci voglio nemmeno pensare, ma spero che mai a nessuno capiti ciò che è successo a mia sorella. Che alcuni medici si passino la mano sulla coscienza. Detto questo, vi chiedo solo di pregare per lei».

Palma Reale sarebbe la seconda donna incinta deceduta nel nosocomio; il precedente caso risale alla prima ondata della pandemia e presentava fragilità pregresse. Morì anche il figlio. Adesso chi indaga intende vederci chiaro.

