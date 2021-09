Mafia, al voto a novembre 7 comuni commissariati: tre in Calabria

Sono sette i comuni sciolti per mafia negli ultimi due anni che sono chiamati al rinnovo della squadra di governo tramite elezioni: due si trovano in Puglia, gli altri in Campania, Basilicata e Calabria. Il 7 di novembre è il giorno della chiamata alle urne, l’eventuale ballottaggio è fissato al 21 novembre. I Comuni il cui consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose chiamati al voto in Puglia sono Manfredonia in provincia di Foggia e Carmiano in provincia di Lecce. Interessati anche Orta di Atella (Caserta), Scanzano Jonico (Matera), Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli in provincia di Reggio Calabria.

