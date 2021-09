Muore per il Covid a 38 anni due settimane dopo la moglie: orfani i 5 figli

È morto a soli 38 anni per complicazioni dovute al Covid-19 appena due settimane dopo la moglie, lasciando orfani i loro cinque figli, tra cui uno nato pochi giorni prima il decesso della madre. È quanto accaduto tre giorni fa in California: il Coronavirus non ha lasciato scampo a Daniel Macias, 38 anni, insegnante di matematica nella scuola media del distretto scolastico unificato di Rialto.

Già sua moglie, Davy Macias, 37 anni, infermiera ostetrica del Kaiser Fontana Medical Center, era morta il 26 agosto, otto giorni dopo il parto mentre era attaccata ad un ventilatore per respirare. Era incinta alla 34esima settimana quando ha scoperto di essere positiva al virus. Stando a quanto riferisce la stampa locale, nessuno dei due era vaccinato. I loro figli di 7, 5, 3 e 2 anni insieme all'ultimo arrivato saranno ora accuditi dai nonni.

