Trovato morto Federico Lugato, l'escursionista disperso da 18 giorni in Val Zoldana (Belluno)

E’ stato ritrovato poco fa il corpo senza vita di Federico Lugato, l’escursionista originario di Venezia e residente a Milano, disperso dal 26 agosto scorso in Val Zoldana. Lo ha confermato all’ANSA il Soccorso Alpino. Il corpo di Lugato è stato trovato nelle zone in cui si erano concentrate le ricerche, nel Gruppo del San Sebastiano.

Nelle ricerche si erano mobilitati da subito una settantina di operatori tra Soccorso alpino, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Protezione civile, più altri volontari privati che hanno risposto agli appelli della moglie, Elena Panciera, diffusi tramite i canali social. Una settimana fa le ricerche erano state sospese - restavano alcuni operatori professionali - e oggi era previsto un vertice in Prefettura a Belluno per fare il punto della situazione.

«Hanno trovato Federico. Ce la faremo in qualche modo. Anche grazie a voi». Lo scrive in una "story" sul proprio profilo Instagram Elena Panciera, moglie di Federico Lugato. Elena Panciera aveva attivato molti amici e conoscenti via social, che avevano partecipato alle ricerche e avevano attivato una raccolta fondi. Negli ultimi giorni era tornata a casa, a Milano. Il messaggio è contenuto in un breve filmato dove Lugato gioca con il gatto di casa.

