Bari, 81enne accoltellata a morte: potrebbe essere un furto finito male

Potrebbe esserci un furto o una rapina finiti male all’origine dell’omicidio della 81enne di Bari Anna Lucia Lupelli, trovata morta nella sua casa nel quartiere Carrassi di Bari con almeno 5 o 6 coltellate inferte al torace e all’addome. I rilievi, ancora in corso, degli uomini della squadra mobile e della scientifica, dovranno anche accertare se in casa manchino oggetti o altri beni. La donna viveva da sola e a dare l’allarme, chiedendo l'intervento delle forze dell’ordine, sono stati alcuni famigliari che non avevano notizie di lei e non riuscivano a sentirla da alcuni giorni.

