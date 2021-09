Covid, ritorno a scuola: a Bolzano già tre classi in quarantena con la Dad

A Bolzano sarebbero già tre le classi in quarantena precauzionale a seguito di alcuni alunni trovati positivi al coronavirus. Contattato dall’AGI, l’assessorato all’Istruzione in lingua italiana non smentisce la notizia ma rimanda ogni dichiarazione ufficiale al pomeriggio. Le scuole interessate sarebbero l’Istituto tecnico industriale 'Galielo Galileì, le scuole 'Alfierì e 'Don Milanì sempre nel capoluogo altotesino. In Alto Adige l’anno scolastico è iniziato lo scorso lunedì 6 settembre con una settimana d’anticipo rispetto al resto d’Italia.

Le prime classi poste in quarantena domiciliare per casi di positività al Covid tra gli alunni, erano già entrate a metà della scorsa settimana, quindi a pochi giorni dal ritorno sui banchi di scuola, ma la notizia è trapelata solo oggi. Le classi, sarebbero almeno tre, sono state poste in modalità "dad", didattica a distanza. In provincia di Bolzano l’anno scolastico 2021/2022 è iniziato il 6 settembre scorso, primo territorio a livello nazionale. In Alto Adige è in corso uno screening a campione nelle scuole al fine di evitare veri e propri focolai. Il 'tamponcinò, come annunciato oggi dallo stesso governatore altoatesino Arno Kompatscher, non avrà valenza per il Green Pass.

© Riproduzione riservata