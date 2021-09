I dati choc sui tumori: ogni anno si ammalano di cancro oltre 300mila bambini

Ogni anno nel mondo si ammalano di cancro oltre 300.000 bambini e adolescenti, di cui l’80% vive in paesi a basso reddito. I tassi di sopravvivenza oscillano tra l'80% dei paesi del nord del mondo, e il 10-20% di quelli del sud.

In Italia ogni anno, si ammalano di tumore oltre 1500 bambini e oltre 900 adolescenti. Lo ricorda la Fondazione Soleterre in occasione di settembre, mese dedicato al sostegno dell’oncologia pediatrica.

Proprio questo mese Soleterre si prepara ad aprire 3 nuove case di accoglienza per le famiglie i cui figli devono sottoporsi a cure oncologiche: in Italia a Taranto, in Marocco a Marrakesh e in Burkina Faso a Ouagadougou. Le 3 case potranno ospitare contemporaneamente fino a 30 famiglie e si aggiungono alle 3 già presenti in Ucraina, Costa d’Avorio e Uganda, dove dal 2009 ad oggi ha accolto oltre 2.300 bambini con i loro genitori.

«E' un grande traguardo essere riusciti ad aprire 3 nuove case in mesi così difficili come quelli della pandemia - afferma Damiano Rizzi, presidente di Fondazione Soleterre -. In particolare a Taranto riusciremo a garantire per i prossimi anni la presenza di una Casa di accoglienza per le famiglie che provengono da fuori provincia o regione per curare il proprio figlio presso il reparto di oncologia pediatrica SS. Annunziata, pari a circa il 30% del totale dei ricoveri».

