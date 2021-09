Arezzo, fisiologiche iniettate per errore a sei pazienti al posto del vaccino anti-Covid

Fisiologica al posto del vaccino anti covid. È successo a 6 pazienti al Centro Vaccinale di Camucia, in provincia di Arezzo. Al termine della seduta vaccinale della mattina il personale ha consegnato ai colleghi del pomeriggio tre siringhe già pronte del vaccino Pfizer e la fiala vuota per il controllo del lotto (che viene sempre diluito in una apposita soluzione fisiologica), da utilizzare in apertura di seduta pomeridiana. Nel predisporre il materiale per la seduta il personale per un errore ha aspirato la dose fisiologica che serve per la diluizione e anziché metterla nella fiale piena, l’ha messa nella fiala vuota che serviva solo per il lotto. Dopo aver somministrato tutte le dosi nel conteggio l’infermiera si è resa conto dell’errore e ha dato l’allarme. A spiegare quanto accaduto è la dottoressa Anna Beltrano, direttrice del Distretto Sanitario della Valdichiana e responsabile della campagna vaccinale che ha avviato tutte le procedure per contattare i nove cittadini vaccinati.

