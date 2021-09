Coronavirus in Italia, casi in aumento: 5.117. I decessi sono 67

Aumentano i casi Covid in Italia: sono 5.117 i positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.830. Sono invece 67 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 73 di ieri, per un totale di 130.167 decessi dall’inizio dell’epidemia

I tamponi molecolari e antigenici sono 306.267, mentre ieri erano stati 317.666. Il tasso di positività è all’1,6%, stabile rispetto all’1,5% di ieri.

Sono 531 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 30 (ieri erano 32). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.018, 110 in meno rispetto a ieri.

Infine, sono 7.193 i guariti, mentre gli attualmente positivi scendono di 2.145 unità, attestandosi su un numero totale di 116.342.

La regione con più casi odierni di contagio è la Sicilia (+878), seguita da Veneto (+613), Lombardia (+573) e Campania (+475).

