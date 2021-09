Tir si ribalta sull'autostrada nei pressi di Forlì: autista ferito e almeno 3000 galline morte

Autista ferito e almeno 3000 galline morte. E’ questo il bilancio di un incidente che si è verificato questa mattina in autostrada A14 nei pressi di Forlì in direzione sud. Un autoarticolato che trasportava animali vivi si è cappottato uscendo fuori strada dopo essere entrato in contatto con un altro mezzo pesante e perdendo parte del carico composto da oltre 12mila bestie.

L’autista, un 23enne di Campobasso, è rimasto ferito ed è stato ricoverato al Bufalini di Cesena con un codice di media gravità. Pesanti le ripercussioni sul traffico: in poco tempo si sono formati oltre otto chilometri di coda e gli automobilisti sono stati invitati a percorrere la viabilità ordinaria. La situazione è tornata alla normalità solo in tarda mattinata.

© Riproduzione riservata