Napoli, bimbo di 4 anni precipita dal secondo piano e muore

Tragedia a Napoli, nella centrale via Foria: nella tarda mattinata un bambino di circa quattro anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo. Nulla da fare per il piccolo che non è riuscito a sopravvivere all’impatto con il suolo dopo un volo di quasi 15 metri. Residenti e passanti hanno immediatamente chiamato il 118, ma i soccorsi seppur tempestivi si sono rivelati inutili. Il bambino è deceduto, a causa delle gravissime ferite riportate, durante il trasporto al vicino Pronto Soccorso dell’ospedale dei Pellegrini. Sul posto sono in corso i rilievi e le prime indagini di cui si stanno occupando gli uomini della Polizia di Stato.

