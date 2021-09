Test di Medicina, graduatoria online ma rischio ricorsi: contestati alcuni quesiti errati

Il test di accesso a Medicina, che si è svolto lo scorso 3 settembre, come da calendario, ha emesso i suoi verdetti oggi – curiosamente di venerdì 17 – con la pubblicazione della graduatoria dei vincitori ma sono attesi numerosi ricorsi, come quello già annunciato dall’associazione Udu (Unione degli Universitari).

Un concorso sfortunato perché dopo le prove per poter frequentare i corsi di laurea per medici o dentisti non sono mancate le segnalazioni. Domande errate o fuori luogo, che hanno costretto il ministero dell’Università e il ministro Maria Cristina Messa a un piccolo dietrofront, almeno per quanto riguarda il quesito 56: invalidato perché la formulazione della domanda non era corretta a causa di un segno grafico saltato. Per non svantaggiare nessun candidato, è stato assegnato a tutti lo stesso punteggio, come se fosse stata data la risposta esatta (1,5).

Ma non è l’unico caso: contestate altre tre domande (2, 21 e 23) ma i risultati sono stati confermati. L’errore – secondo il ministero – non era nel test ma nel documento finale della prova, nel quale erano riportate le risposte esatte nell’ordine sbagliato. Le domande, quindi, sono state regolarmente valutate in secondo il nuovo documento con le soluzioni esatte.

Nonostante i provvedimenti e l’intervento del Ministero per placare lamentale e polemiche, la serie di ricorsi probabilmente prenderà il via proprio da oggi, dopo la visione della graduatoria. I candidati che non hanno conquistato l’ambito posto, e che si sentono danneggiati, tenteranno di accedervi tramite vie legali.

© Riproduzione riservata