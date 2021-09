Coronavirus in Italia, lieve aumento: 4.578 casi e 51 decessi

È in leggero aumento il numero dei nuovi positivi al Covid 19 registrato in Italia nelle ultime 24 con 4.578 casi (+26 positivi rispetto al dato di ieri) ma con un aumento del numero dei tamponi processati: ne sono stati fatti 355.933 (+71.354 rispetto alle precedenti 24 ore). Il tasso di positività scende, infatti, a 1,3% rispetto a 1,6% di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Il numero dei decessi è di 51 (ieri 66) e porta a 130.284 il numero delle vittime dall’inizio della pandemia. Continua a diminuire la pressione ospedaliera con i ricoveri ordinari che sono 3.958 (-31) e i ricoveri nelle terapie intensive che sono 519 (-6) con 31 ingressi del giorno (ieri 34).

La regione con il maggior numero dei casi giornaliero è la Lombardia con 765 nuovi positivi, seguita dalla Sicilia (+643), dal Veneto (+536) e dall’Emilia Romagna (+403). I casi totali dall’inizio della pandemia sono 4.632.275.

I dimessi guariti sono aumentati di 5.756 unità, per un totale dall’inizio della pandemia di 4.388.951 casi. Gli attualmente positivi sono diminuiti di 1.231 unità e sono in tutto 113.040. In isolamento domiciliare ci sono 108.563 pazienti (-1.194).

