Ilaria Brunelli, consigliera comunale di Bassano del Grappa : "Preferisco morire di Covid che vaccinarmi"

«Preferisco morire di Covid, che piegarmi al vostro ricatto». Lo ha scritto su Facebook una consigliera comunale della maggioranza di centrodestra a Bassano del Grappa (Vicenza), Ilaria Brunelli, contro i vaccini e l’estensione del Green pass. Il messaggio - riportano i quotidiani locali - oltre a commenti pro e contro in rete ha suscitato polemiche a livello politico, con le forze di opposizione che chiedono al sindaco, Elena Pavan, di dissociarsi e di "cacciarla".

«Mesi fa - scrive Brunelli, rivolgendosi "al Governo, ai presidenti di Regione e ai loro seguaci" - valutavo l’idea di vaccinarmi. Ma l’aggressività e la coercizione che adottate sono così abnormi che ho deciso che non mi vaccinerò per nulla al mondo. Lo faccio per me ma soprattutto per gli adolescenti e i giovani a cui il vostro farmaco fa più male che bene». Il Partito Democratico di Bassano ha diffuso un comunicato nel quale chiede al sindaco di «cacciare Brunelli dalla sua maggioranza qualora la consigliera non chieda scusa e non rettifichi le sue dichiarazioni».

© Riproduzione riservata