Trova borsello con 10mila euro nel carrello di un supermercato di Olbia e lo restituisce

Ha trovato nel carrello di un supermercato di Olbia un borsello con documenti e 10 mila euro in contanti e, tramite la polizia, è riuscita a restituirlo al proprietario, un imprenditore. La cliente onesta è stata poi ricompensata dall’uomo, che ha insistito per sdebitarsi, anche se lei non avrebbe voluto niente in cambio.

Per gli agenti del commissariato di Olbia, ai quali la donna si era rivolta, non è stato facile risalire al proprietario del borsello, in mancanza di riferimenti come numeri di telefono, biglietti da visita e contatti. C'erano solo due passaporti, uno portoghese, l’altro brasiliano, dato che l’uomo ha doppia cittadinanza e non dimora a Olbia. La somma contenuta nel borsello serviva a pagare collaboratori e prestatori d’opera dell’imprenditore.

